В Курганской области наибольший дефицит врачей среди регионов УрФО

Среди регионов Уральского федерального округа в Курганской области наблюдается наибольший дефицит врачей. На пять вакансий приходится одно резюме, при норме четыре резюме на одну вакансию, сообщает hh.ru.

Больше всего вакансий для врачей открыто в Свердловской области — 3,8 тыс. или 40% от всех подобных в УрФО. Курганская область по этому показателю находится на пятом месте. Здесь работодатели разместили 612 вакансий, или 6% от общего числа. Курганская область также является единственным регионом из округа, где желаемые зарплаты докторов превышают предлагаемые. Если в Ямало-Ненецком автономном округе врачам готовы платить 152,7 тыс. руб. при их ожиданиях жалованья в 138,8 тыс. руб. (+13,9 тыс. руб.), а в Тюменской области эти величины совпадают и составляют 99,8 тыс. руб., то в Зауралье доктора хотели бы зарабатывать 90 тыс. руб., а им предлагают 85,2 тыс. руб. (-4,8 тыс. руб.).

Как отмечают специалисты hh.ru, чаще всего текучка медперсонала происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда, нехватка квалифицированных кандидатов на рынке и быстрое выгорание персонала.

Виталина Ярховска