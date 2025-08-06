По делу о сносе помещений торгового комплекса экс-владельца Гачи проведут судебную экспертизу

По делу о демонтаже четырех помещений торгового здания с пристроем на шоссе Космонавтов, 395д, в Перми назначена судебная экспертиза. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, с такими требованиями к предпринимателям Шимтуву Биняминову, бывшему владельцу рынка Гача, и Флуре Сериной выступила администрация Индустриального района Перми. Мэрия также попросила суд признать незаконной реконструкцию одноэтажного нежилого здания на шоссе Космонавтов, 395д, с самовольной постройкой – сооружением площадью 85 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Спорное здание на ш. Космонавтов, 395д. Фото - 2ГИС Фото: Спорное здание на ш. Космонавтов, 395д. Фото - 2ГИС

Согласно справочнику 2ГИС, в здании на шоссе Космонавтов, 395д, находятся супермаркет «Пятерочка», компания по аренде шатров и пункт выдачи интернет-заказов. В торговом здании власти требуют демонтировать помещения под литерами А2, А1, а4, аб и привести комплекс в первоначальный вид в соответствии с техпаспортом объекта.

В ходе рассмотрения иска ответчики ходатайствовали о назначении судебной экспертизы. Определением суда от 4 июля по делу назначили строительно-техническую, землеустроительную и пожарно-техническую экспертизы. Эксперты ответят на вопросы о том, соответствует ли торговый комплекс с пристроем требованиям строительных, градостроительных норм, правил, землеустроительным нормам, требованиям пожарной безопасности. При наличии нарушений — являются ли они устранимыми, создают ли объекты угрозу жизни и здоровью граждан. На время проведения экспертизы производство по делу суд приостановил.

Шимтув Биняминов представляет семью бизнесменов Биняминовых, ранее владевших оптовым рынком Гача. Предприниматели решили его застроить, организовав компанию «Магнолия». В 2024 году стало известно, что в проекте развития Гачи примет участие девелопер «Талан». Ранее Шимтув Биняминов был учредителем компаний «Мегастрой», «Магнолия», «Лотос», «Классик», «Караван». Большинство из них сейчас ликвидированы, а из состава учредителей ООО «Магнолия» бизнесмен вышел.

Флуря Серина в качестве ИП ведет деятельность в сфере розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также владеет ООО «Забота» (аренда и управление недвижимостью).