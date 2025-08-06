Дом купца Крутикова в центре Екатеринбурга продадут за 48 млн рублей

Объект культурного наследия «Дом купца Крутикова Ф.И.», который находится в центре Екатеринбурга на ул. Горького, 41, выставят на продажу за 48,3 млн руб., следует из постановления администрации за подписью и.о. главы Екатеринбурга Игоря Сутягина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо самого старинного здания мэрия продаст земельный участок и гараж на прилегающей территории. Как указано в документе, земельный участок полностью расположен в границах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом С.Я. Закожурникова».

Рыночная стоимость здания составляет 35,4 млн руб., соседнего здания — 4,8 млн руб. и 8 млн руб. составляет рыночная стоимость земельного участка.

В здании ранее размещалась служба заказчика Ленинского района, но переехала.

Памятник дом купца Ф. И. Крутикова был построен в 1890-е годы, первый этаж выполнен из камня, второй — деревянный. В украшении здания выражен архитектурный русский стиль.

Мария Игнатова