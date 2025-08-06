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Дом купца Крутикова в центре Екатеринбурга продадут за 48 млн рублей

Объект культурного наследия «Дом купца Крутикова Ф.И.», который находится в центре Екатеринбурга на ул. Горького, 41, выставят на продажу за 48,3 млн руб., следует из постановления администрации за подписью и.о. главы Екатеринбурга Игоря Сутягина.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо самого старинного здания мэрия продаст земельный участок и гараж на прилегающей территории. Как указано в документе, земельный участок полностью расположен в границах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом С.Я. Закожурникова».

Рыночная стоимость здания составляет 35,4 млн руб., соседнего здания — 4,8 млн руб. и 8 млн руб. составляет рыночная стоимость земельного участка.

В здании ранее размещалась служба заказчика Ленинского района, но переехала.

Памятник дом купца Ф. И. Крутикова был построен в 1890-е годы, первый этаж выполнен из камня, второй — деревянный. В украшении здания выражен архитектурный русский стиль.

Мария Игнатова

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