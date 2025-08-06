Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жителей волгоградского поселка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жителей р.п. Южного. Об этом сообщает информационный центр СКР.

О нарушении прав жителей рабочего поселка Южного города Волгограда ранее рассказали граждане в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в соцсети. С их слов, в течение нескольких лет электроэнергию подают в жилые дома летом с систематическими перебоями и длительными отключениями. Это выводит из строя бытовую технику и создает угрозу возникновения коротких замыканий.

Авторы обращения отметили, что сети электроснабжения до сих пор не отремонтировали, хотя в 2024 году из бюджета были выделены деньги на эти работы. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов