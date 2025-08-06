Игрок «Трактора» Виталий Кравцов переходит в НХЛ

Форвард челябинского хоккейного клуба «Трактор» Виталий Кравцов переходит в НХЛ. Он заключил однолетний контракт с канадской командой Ванкувер Кэнакс, сообщает пресс-служба ХК.

Виталий Кравцов является воспитанником челябинской хоккейной школы. В составе «Трактора» он сыграл 367 матчей и набрал 199 очков, заработав показатель полезности «+22». Виталий Кравцов является трехкратным бронзовым, а также серебряным призером Чемпионата КХЛ. В прошлом хоккейном сезоне форвард вошел в элитный клуб Валерия Белоусова, в который вступают игроки, забросившие за «Трактор» более ста шайб.

Права на нападающего в КХЛ все еще закреплены за челябинским клубом.