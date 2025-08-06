«Россети Волга» инвестировали в создание сетей в Чувашии 2,5 млрд рублей

ПАО «Россети Волга» за последние два года инвестировала в создание электрических сетей в Чувашии более 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба филиала компании «Чувашэнерго».

В этом году в Чувашии открыли подстанцию «Технопарк». Объем инвестиций компании «Россети Волга» в проект составил более 1 млрд руб. Также в декабре 2025 года в Чувашии планируют завершить реконструкцию питающего центра «Хыркасы» на сумму около 560 млн руб. Оборудование для подстанций было произведено в России.

«Россети Волга» — дочернее общество одного из крупнейших электросетевых холдингов ПАО «Россети». «Россети Волга» имеет более 17 тыс. подстанций в Приволжском федеральном округе.

Диана Соловьёва