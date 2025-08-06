Замначальника Волгоградского ЛУ МВД на транспорте обвинили во взяточничестве

В отношении замначальника Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Согласно релизу, с марта по сентябрь позапрошлого года фигурант получил от директора коммерческой фирмы через посредника 260 тыс. руб. взятки. За эти деньги ему предстояло заключить контракт и подписать акты выполненных работ без фактического их проведения.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении посредника и взяткодателя также расследуются уголовные дела о взяточничестве.

Павел Фролов