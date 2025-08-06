В Башкирии расширят пул вариантов физической реабилитации инвалидов

В осеннюю сессию депутаты Курултая Башкирии продолжат работу над законопроектом о расширении возможностей для физической реабилитации и абилитации людей с инвалидностью. Как сообщает пресс-служба башкирского парламента, принятие закона позволит им получать профессиональную помощь не только в государственных реабилитационных центрах, но и в специализированных физкультурно-спортивных клубах для инвалидов, а также в организациях негосударственного сектора, в том числе в частных реабилитационных центрах и физкультурно-спортивных организациях. Они будут финансироваться из средств бюджета на основании государственного или муниципального социального заказа. Законопроектом предусмотрен и порядок отбора учреждений для определения исполнителей этих услуг в социальной сфере.

Майя Иванова