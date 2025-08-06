Омская область и Алтайский край стали лидерами по агрострахованию

По итогам первого полугодия 2025-го лидерами среди субъектов России по застрахованной площади весеннего сева стали Омская область, Алтайский край и Республика Татарстан. Регионы сохраняют свои позиции по данному показателю второй год подряд, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Омская область занимает первое место – аграрии региона в весеннюю посевную заключили договоры страхования не менее 885 тыс. га. Наибольшее число из них оформлено по программе защиты урожая на случай утраты при ЧС – 836 тыс. га. На «мультирисковую» программу приходится 49 тыс. га.

В Алтайском крае, который расположился на втором месте по объему страхования весеннего сева, в этом году яровые культуры обеспечены страхованием на площади около 686 тыс. га. По программе ЧС застраховано 623 тыс. га, по «мультирисковой» – 63 тыс. га.

«Выраженную позитивную динамику прироста застрахованных площадей Алтайский край демонстрирует уже второй год подряд. В этом году в Алтайском крае защищенные по программе ЧС площади выросли в 1,5 раза, с 410 тыс. га годом ранее, что привело к росту застрахованных площадей весеннего сева в целом в регионе на 23% - с 559 тыс. га на 1 июля 2024-го», – отметил президент НСА Корней Биждов.

Красноярский край замыкает первую пятерку с показателем 319 тыс. га, застрахованных угодий. Их них 197 тыс. га обеспечено страхованием на случай ЧС, 118 тыс. га – «мультирисковым».

Также в число регионов-лидеров по итогам полугодия вошли Новосибирская (170 тыс. га) и Иркутская области (157 тыс. га).

Лолита Белова