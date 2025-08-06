Суд приостановил деятельность здания ТРЦ «Плаза» в Октябрьском

Октябрьский городской суд приостановил на 30 суток работу торгово-развлекательного комплекса «Плаза», сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Решение принято по результатам рассмотрения дела о нарушении требований пожарной безопасности (ч.2. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) в отношении индивидуального предпринимателя ТРЦ.

Ранее предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Постановлением суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.

Пятиэтажное здание ТРЦ «Плаза» находится на улице Островского, 55. В нем более 60 отделов по продаже одежды, обуви и аксессуаров. ООО ТРК «Плаза» зарегистрировано в ноябре 2008 года. Учредителем является Илья Солнцев. В 2024 году при выручке 4,7 млн руб. чистая прибыль составила 516 тыс. руб.

По данным «Ъ-Уфа», оштрафованный предприниматель — Альберт Гареев (арендатор торговых площадей).

Майя Иванова