«Известия»: перевозчики просят власти убрать с дорог незаконные глушилки связи

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести прекратить использование незаконных генераторов радиопомех вдоль автомобильных трасс. Перевозчики жалуются, что из-за работы таких устройств теряется сигнал мобильной связи и навигации, что ведет к необоснованным штрафам за якобы отключенное навигационное оборудование.

Как сообщают «Известия», владельцы автозаправочных станций, нефтебаз, логистических центров и других гражданских объектов часто устанавливают глушилки без законных оснований. При этом нормативных актов, регулирующих применение подобных устройств, не существует. Президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин пояснил, что системы взимания платы за проезд по федеральным дорогам при потере спутникового сигнала автоматически считают, что водитель отключил контрольные приборы, и выписывают штрафы.

Проблема затрагивает не только перевозчиков. Жители населенных пунктов вблизи источников помех сталкиваются с перебоями мобильной связи, что значительно осложняет вызов экстренных служб — скорой помощи и пожарных. Дмитрий Дацыков, директор компании «RuDrones.Беспилотные технологии», отметил, что из-за помех при наборе номера 112 звонок не доходит, а сообщения сбрасываются, что создает угрозу для безопасности.

Ассоциация просит Роскомнадзор зафиксировать проблемные участки трасс, изучить причины сбоев и принять меры. Ранее «Грузавтотранс» направлял аналогичные обращения в Минтранс с просьбой приостановить необоснованное наказание перевозчиков. В ведомстве подтвердили получение обращения и сообщили, что изучат ситуацию в установленном порядке, напомнив, что случаи установки неразрешенных устройств уже фиксировались.