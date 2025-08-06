Прокуратура контролирует проверку по ДТП с пострадавшим ребенком под Волгоградом

Прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП с пострадавшим ребенком в Новониколаевском районе Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла примерно в 13:10 накануне, 5 августа, на 675-м км автодороги Р-22 «Каспий». Там столкнулись автомобили «ДАФ» и «Вольво» с полуприцепами, а также «Киа Серато» и «Хавейл».

В результате ДТП пострадали 54-летний водитель и девятилетний пассажир «Хавейла». Их увезли в лечебное учреждение. На место происшествия выезжал прокурор Новониколаевского района Сергей Провоторов.

Павел Фролов