Жительница Нефтекамска обвиняется в мошенничестве с квартирой

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступление инкриминируется 46-летней жительнице города, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, с декабря 2023 года по апрель 2024 года фигурантка уголовного дела в составе организованной группы, в которую входили еще два соучастника, провела сделку с владельцем 5/6 доли в квартире стоимостью около 2,9 млн рублей в Нефтекамске.

Страдающиго эпилепсией и алкогольной зависимостью потерпевшего перевезли в другое жилье, где обвиняемая проживала с ним. Потерпевшего снабжали спиртным и не давали общаться с родственниками. Войдя в доверие, сообщники под предлогом выгодного обмена на комнату в общежитии с доплатой купили его долю в квартире.

В результате потерпевшему причинен материальный ущерб в особо крупном размере, он лишился права на жилье. В мае 2024 года он скончался.

Материалы дела в отношении других соучастников выделены в отдельное производство.

Майя Иванова