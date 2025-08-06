Экс-руководителя управления капстроительства мэрии Перми приговорили к шести годам колонии

Ленинский суд Перми приговорил бывшего руководителя управления капитального строительства Ирину Чиркову к шести годам колонии общего режима за получение взятки в особо крупном размере и штрафу 27 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года вместе с предпринимателем Сергеем Миковым. Как считает следствие, в 2022 году руководитель УКС администрации Перми получила от него 5,46 млн руб. за приемку работ на ряде инфраструктурных объектов города, которые выполняла компания господина Микова.

Гособвинение предлагало приговорить госпожу Чиркову к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 54,5 млн руб.