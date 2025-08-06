В Сосновском районе СК выясняет обстоятельства нападения на подростков

Следователи СУ СКР по Челябинской области выясняют обстоятельства нападения незнакомцев на двух подростков в поселке Сосновского района. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба госоргана.

Об инциденте стало известно из СМИ. По данным средств массовой информации, 30 июня компания подростков праздновала совершеннолетие одного из них в коттеджном поселке «Семь ключей». Ближе к вечеру на улице им встретилась группа незнакомцев, которые вступили в конфликт. Юноши попытались спрятаться в доме, однако неизвестные ворвались к ним и начали избивать, требуя отдать их имущество. Травмы получили два подростка 17 и 18 лет.

В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Незнакомцев установили, следователи выясняют все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Виталина Ярховска