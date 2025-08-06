В Еткульском районе при пожаре погибли два местных жителя

В поселке Бектыш Еткульского муниципального района при пожаре погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в садоводческом некоммерческом товариществе «Восход». Загорелись баня и садовый дом. Во время тушения сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины. Отсутствие пожарных извещателей в доме не оставило людям шанса спастись, отмечают в ГУ МЧС России по региону. Возгорание ликвидировано на площади 8 кв. м.

Причины пожара устанавливаются.

Виталина Ярховска