Сопредседателями штаба поддержки Дмитрия Махонина стали многодетная мать и участник СВО

Стали известны сопредседатели штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина на предстоящих губернаторских выборах. Как сообщает Ura.ru, в их число вошли многодетная мать Наталья Шпак, участник СВО и член молодежного парламента Даниил Степанов, исполнительный директор БК «Парма», игрок легендарного «Урал-Грейта» Михаил Дмитриев, профессор ПГМУ Юлия Каракулова, гендиректор СПП ПК «Сотрудничество», бывший вице-мэр Перми и экс-руководитель представительства «Ростеха» в Прикамье Василий Цыганков. Всего в штабе работают около двухсот человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 4 августа краевой избирком зарегистрировал Дмитрия Махонина кандидатом в губернаторы Прикамья.

Помимо действующего главы региона документы для участия в выборах сдали Людмила Караваева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Вячеслав Лучников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Ксения Айтакова («Коммунистическая партия Российской Федерации»), Олег Постников («Либерально-демократическая партия России»), Денис Шитов («Новые люди»), Максим Гашев («Партия за справедливость!»), Михаил Дьячков («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Егор Гилев (самовыдвижение), Александр Запивалов (самовыдвижение).

Выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.