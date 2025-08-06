NBC: «яхта Керимова» Amadea ценой $325 млн пойдет с молотка в США

Конфискованная яхта Amadea, якобы принадлежащая российскому сенатору Сулейману Керимову, выставлена на торги американскими властями, сообщает NBC News 6 августа. Аукцион проведет National Maritime Services 10 сентября.

По данным телеканала, стартовая цена лота может составить порядка $325 млн. Первоначальный взнос на депозитарий от участника торгов определен в $10 млн. Стометровая яхта вмещает 16 пассажиров, 36 членов экипажа, имеет бассейн, тренажерный зал, вертолетную площадку.

Amadea доставлена в Сан-Диего из Фиджи, где она была задержана в апреле 2022 года как вошедшая без разрешения в исключительную экономическую зону государства. Вскоре местные власти получили ордер минюста США о намерении изъять судно, после чего оно было арестовано. 7 июня 2022 года суд Фиджи разрешил представителям минюста США забрать яхту.

11 июня последовало решение Федерального суда Южного округа Нью-Йорка об отказе правительству США в праве реализации конфискованного судна. Вероятно, запрет был оспорен и утратил силу.