Тюменку проверят за высказывания о том, как она будет тратить выплаты бойца СВО

Полиция Тюмени проверит местную жительницу из-за ее высказываний о том, как собирается потратить выплаты своего знакомого, который планирует отправиться на специальную военную операцию (СВО), передает портал 72.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Поводом стала запись ее трансляции в соцсети, во время которой она сказала, что планирует оформить на уехавшего на СВО мужа своих детей, благодаря чему дети смогут воспользоваться льготами на садик и школу, получить единовременную выплату и в дальнейшем получать ежемесячную зарплату участника спецоперации, отправиться на море. Ролик заканчивается словами «а потом его там убьют». Видео начали активно обсуждать в интернете.

Жительница рассказала порталу, что у нее нет мужа-военного — речь идет о ее друге из Тверской области, а цитаты вырваны из контекста, поскольку видео смонтировали две недоброжелательницы. Они сделали это, так как одна из них ревновала ее к молодому человеку, о котором говорилось в видео. «Он попросил помощи в переезде, у него проблемы. Мы с девчонками начали помогать, собирать деньги. Одна из женщин, которая смотрела эфир, начала говорить: "А может, хочешь с ним расписаться до того, как он пойдет на СВО?"»,— сообщила тюменка, отметив, что ответила на вопрос зрительницы в саркастической форме. Она планирует попробовать восстановить прямой эфир, чтобы доказать, что видео было смонтировано.

Ирина Пичурина