Трамп пригрозил Вашингтону федеральным управлением из-за уровня преступности

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне слишком высокий, и если местные власти не исправят ситуацию, то город будет передан под федеральное управление. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Местная молодежь и члены банд, некоторым по 14, 15, 16 лет, нападают на случайных прохожих, калечат, грабят и стреляют в невинных граждан, зная, что их практически сразу отпустят»,— написал он.

Президент США предупредил, что если правоохранительные органы округа Колумбия не изменят свои подходы, и малолетних преступников не станут «закрывать под замок на длительный срок», город перейдет под федеральный контроль.