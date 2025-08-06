В Казани водитель фургона сбил троих подростков и скрылся

Водитель фургона сбил трех подростков в Татарстане и скрылся с места ДТП, сообщила региональная прокуратура. Пострадали две девочки 12 и 14 лет, а также 12-летний мальчик.

По информации ведомства, авария произошла 5 августа около в 20:20 мск на улице Боевой в Казани. Детей с травмами госпитализировали. Происшествие произошло на освещаемом пешеходном переходе с хорошей видимостью, уточнили в прокуратуре.

Для выяснения всех обстоятельств на месте работает заместитель прокурора Кировского района Казани Ильдар Альменев.