В Казани водитель фургона сбил троих подростков и скрылся
Водитель фургона сбил трех подростков в Татарстане и скрылся с места ДТП, сообщила региональная прокуратура. Пострадали две девочки 12 и 14 лет, а также 12-летний мальчик.
По информации ведомства, авария произошла 5 августа около в 20:20 мск на улице Боевой в Казани. Детей с травмами госпитализировали. Происшествие произошло на освещаемом пешеходном переходе с хорошей видимостью, уточнили в прокуратуре.
Для выяснения всех обстоятельств на месте работает заместитель прокурора Кировского района Казани Ильдар Альменев.