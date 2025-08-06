Ротация вместо конкуренции

В регионах, где проходят крупные избирательные кампании, заметно усиливается ротация чиновников. Такую тенденцию зафиксировали аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в рамках очередного доклада «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика». Обновление становится «компенсаторным механизмом» там, где уровень конкуренции на выборах относительно невысок, считают авторы исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным АПЭКа, в преддверии Единого дня голосования (ЕДГ) 14 сентября «ожидаемо продолжаются кадровые ротации на уровне глав региональных ведомств и руководителей муниципального уровня». Эта тенденция затрагивает как субъекты, куда недавно были назначены врио губернаторов, так и регионы, где главы баллотируются на очередной срок. Аналитики прогнозируют, что в августе—сентябре в «зоне риска» окажутся главы ключевых муниципалитетов, а вместе с ними, вероятно, и чиновники, отвечающие за функционирование коммунальных сетей. После ЕДГ-2025 с большой долей вероятности пройдет новая волна перестановок на уровне региональных правительств и муниципалитетов. Ротации могут активизироваться даже в субъектах, не связанных с крупными выборами, но сталкивающихся с «дополнительными экономическими вызовами», включая центры угледобычи, отмечают авторы доклада.

Запрос населения и элит на кадровые ротации заметен «практически везде», сообщил “Ъ” гендиректор АПЭКа Дмитрий Орлов: «Кремль осознает это и оперативно реагирует, особенно в выборных регионах». При этом кадровое обновление становится «очевидным компенсаторным механизмом» там, где уровень конкуренции на выборах относительно невысок, например в Костромской области, отмечает политолог. С ним согласен политолог Константин Калачев: «Запрос на обновление элит не синоним запроса на обновление вообще, но они пересекаются». Важно также, что ротация не разрешает конфликтов между региональными игроками, добавляет эксперт.

Как отмечается в докладе АПЭКа, местные элиты наряду с партиями активизируют подготовку к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Здесь аналитики ожидают заметного усиления информационных атак в отношении действующих депутатов, избранных по одномандатным округам, прежде всего в регионах со «сложной внутриэлитной конфигурацией», а также на протестных территориях. Тенденцию сопровождает активизация переговоров о перспективах перехода в Госдуму глав муниципалитетов и статусных депутатов заксобраний, в том числе тех, «у кого ранее сложились непростые отношения с губернаторами», резюмируют исследователи.

Параллельно в ряде регионов усиливаются внутриэлитные конфликты из-за муниципальной реформы, говорится в докладе. Правда, муниципальные игроки, противостоящие развертыванию реформы, как правило, серьезных уступок не добиваются. Но сами по себе конфликты в преддверии думских выборов способны привлечь внимание оппозиционных партий к тем субъектам, где подобные противоречия наиболее выраженны, указывают авторы доклада.

Григорий Лейба