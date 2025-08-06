В Амурской области обкатывают новую схему выборов мэра

Комиссия под председательством вице-премьера Амурской области Андрея Дюмина 5 августа отчиталась о завершении приема предложений по кандидатурам на должность мэра Благовещенска. Город стал первой региональной столицей, депутаты которого выберут руководителя по новой процедуре. Согласно федеральному закону, вступившему в силу 19 июня, в административных центрах кандидатов на этот пост могут выдвигать только губернаторы.

Впрочем, как следует из принятого в Амурской области положения, предварительно глава региона получает предложения от партий, представленных в Госдуме и областном заксобрании, местного совета муниципальных образований, региональной общественной палаты, а также Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Каждый из них должен представить не более трех претендентов, отвечающих требованиям закона и согласных занять пост мэра. На сбор заявок отводится 20 дней, после чего специальная комиссия еще в течение месяца изучает кандидатуры. Те, что соответствуют требованиям, передаются на рассмотрение губернатора, а он, в свою очередь, за пять дней должен отобрать не менее двух кандидатов и в течение еще пяти дней внести их в городскую думу.

По данным господина Дюмина, на первые в России «губернаторские» выборы мэра поступило всего три заявки. ВАРМСУ предложила действующего градоначальника Олега Имамеева. Партия «Новые люди» выдвинула предпринимателя Сергея Турукина, а Партия пенсионеров — руководителя коммунальной компании Андрея Андреева.

Андрей Прах