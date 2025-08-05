В Ярославской области подрядчик выплатил неустойку за срыв сроков строительства

В Переславле-Залесском индивидуальный предприниматель выплатил 788 тыс. руб. в качестве неустойки и компенсации морального вреда за срыв сроков договора строительного подряда. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рамках заключенного договора с физлицом предприниматель должен был разработать проект архитектурного решения и построить объект. Все работы были оплачены заранее, однако возведение объекта затянулось. Подрядчик игнорировал претензии заказчика, содержащие требования о выплате неустойки.

«Суд, рассмотрев все обстоятельства по делу, удовлетворил требования истца, взыскав сумму неустойки, компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф, в общей сумме 788 тыс. руб.»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова