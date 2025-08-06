В российских регионах стартовала подготовка к эпидемическому сезону

С 5 августа вступило в силу постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о «мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2025–2026 годов». Документ обновляется ежегодно перед началом осенне-зимнего сезона и содержит рекомендации и указания для региональных властей.

К наступлению эпидсезона необходимо вновь усилить меры по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса. Для этого среди прочего планируется вакцинировать до 60% населения. При этом из групп риска планируется привить не менее 75%. К последним относятся дети с шести месяцев, школьники и студенты, сотрудники медучреждений, учебных заведений, социальной сферы и торговли и транспорта, правоохранительных органов, таможенники, беременные, лица старше 60 лет, призывники и люди с хроническими заболеваниями, а также работники организаций, контактирующие с птицами и свиньями, сотрудники сферы животноводства.

С 15 августа региональные власти должны начать информационную кампанию о доступных мерах профилактики гриппа и преимуществах вакцинирования. С 30 сентября — вести еженедельный учет всех заболевших гриппом и привитых от него. Также рекомендовано повысить качество диагностики указанных заболеваний, систематически повышать знания медиков по вопросам оказания помощи при сезонных заболеваниях и вакцинации против них.

Руководителям местных минздравов необходимо оказывать медицинскую помощь населению как на дому, так и в поликлиниках и больницах. При этом прием больных с клиническими проявлениями гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний, коронавируса необходимо проводить в амбулаторных условиях раздельно от остальных пациентов.

Отдельно в постановлении закреплены рекомендации для руководителей организаций. Им предлагается организовать иммунизацию сотрудников против гриппа, принять меры по недопущению переохлаждения сотрудников, работающих на открытом воздухе в зимний период, а также соблюдать оптимальный температурный режима в помещениях.

Полина Ячменникова