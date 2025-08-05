Архиерейка прирастет таунхаусами

Бизнесмен Владимир Медведев, возглавлявший бывшего девелопера офисного здания в центре Перми, начинает новый строительный проект. ООО СЗ «Ива Парк» — компания господина Медведева и производителя нерудных материалов «Альфа-Неруд» возведет на ул. Грибоедова, 154, комплекс таунхаусов. В состав ЖК войдут 14 двухэтажных домов площадью 110–120 кв. м. Завершить работу над объектом планируется следующим летом. Эксперты называют подходящей локацию для комплекса блокированных домов. Одни собеседники считают проект инвестиционно привлекательным, другие говорят о невостребованности таунхаусов в Перми.



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Компания СЗ «Ива Парк» пермского бизнесмена, бывшего президента фонда «ДЗАТИ» Владимира Медведева построит в микрорайоне Архиерейка жилой комплекс. ООО СЗ «Ива Парк» 23 июня получило разрешение на возведение комплекса блокированных домов на ул. Грибоедова, 154, в Мотовилихинском районе Перми. Об этом свидетельствует реестр разрешений на сайте краевого минимущества. Блокированные жилые дома разместятся на участке площадью 3,9 тыс. кв. м. Территория окружена частным сектором и находится в некотором отдалении от ЖК «Спортивный микрорайон Ива» застройщика «Девелопмент-Юг».

Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО СЗ «Ива Парк» создано в Перми в 2023 году и ведет деятельность заказчика-застройщика-генподрядчика. Учредителями компании являются директор организации Владимир Медведев и Лидия Санникова. Господин Медведев ведет деятельность в сфере аренды и управления собственной или арендованной недвижимостью, является совладельцем ООО «Компания Урал» — девелопера заправочного комплекса с элементами придорожного сервиса в Запруде, получившего статус «приоритетный инвестпроект». Ранее Владимир Медведев возглавлял фонд «ДЗАТИ», планировавший строительство офисного здания на ул. Пермской, 84. Организация оспаривала в суде отмену краевым минимуществом разрешения на возведение здания по ул. Пермской, 84, и выиграла суд. После этого фонд продал участок под стройку девелоперу дома по соседству «Строганов» Илье Волкову.

Лидия Санникова указана соучредителем компаний в сфере строительства и архитектуры (ООО «Ельники», ООО «Техстройпроект»), связи на базе проводных технологий (ООО «Эзерди»), передачи электро­энергии и техприсоединения к электросетям (ООО «Энергосервис Звездного») и внутреннего водного транспорта (ООО «Стройтранс»). Ряд перечисленных компаний через учредителей связаны со строительной группой «Развитие».

В ИСГ «Развитие» сообщили, что в проекте ЖК «Ива Парк» компания не участвует. В группе пояснили, что предприниматель Лидия Санникова — инвестор, выступает как представитель компании ООО «Альфа-Неруд». Общество является крупным производителем нерудных материалов для строительства. «Альфа-Неруд» участвует в проекте «Ива Парк» путем поставки нерудных материалов, вернуть инвестиции планируется за счет средств от продажи таунхаусов, добавили в ИСГ «Развитие».

По данным электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ», право аренды участка на ул. Грибоедова, 154, разыгрывалось городским департаментом земельных отношений в 2023 году. Начальная цена актива составляла 1,1 млн руб. Единственным участником и победителем торгов стал ИП Владимир Медведев, предложивший за площадку 7,5 млн руб.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» Владимир Медведев, комплекс будет называться «Ива Парк». В нем разместятся 14 двухэтажных таунхаусов, каждый площадью 110–120 кв. м. Огороженная территория комплекса будет охраняться, в состав объекта войдут общие детская и спортивная площадки. Строительство ЖК планируется завершить в июне 2026 года. Со стартом продаж домов комплекса девелопер не спешит, намереваясь к этому моменту получить большую степень готовности объекта. Рядом с площадкой по ул. Грибоедова, 154, находится еще один участок, также приобретенный застройщиком для возведения жилья. Сейчас на нем ведутся межевые работы.

По словам господина Медведева, для него ЖК «Ива Парк» — первый проект по возведению жилья. «Дело в том, что я уже более десяти лет работаю в сфере подготовки документации для строительства. Решил, что пора свой теоретический опыт применить на практике»,— пояснил бизнесмен намерение заняться жилищным строительством.

Гендиректор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина положительно оценила локацию для ЖК «Ива Парк», отметив, что микрорайоны Ива и Архиерейка традиционно застраиваются малоэтажным жильем. Подчеркнула госпожа Давлетшина и близость участка к многоквартирным домам (недалеко ЖК «Спортивный микрорайон Ива»), а также транспортную доступность — рядом возведен участок трассы ТР-53, соединивший улицы Уинскую и Грибоедова, как большое преимущество рассматриваемой локации. «Однако практика наших наблюдений показывает, что в Перми таунхаусы как вид жилья не востребованы. В классическом варианте стоимость таунхаусов как разновидность городского жилья должна быть в формате medium — не очень дорого и не очень дешево. Фактически же такие объекты позиционируются в более высоком классе, что не отражает платежеспособность их целевой аудитории»,— обратила внимание гендиректор Research & Decisions. Кроме того, имеющаяся статистика свидетельствует о том, что комплексы таунхаусов, которые возводились в Перми, имеют крайне долгие сроки продаж — более трех, а иногда и пяти лет, добавила эксперт.

Руководитель АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев считает анонсированный проект блокированной застройки инвестиционно привлекательным, его успешность будет зависеть от концепции, ценовой политики и рыночной ситуации. Место для возведения комплекса собеседник назвал подходящим, с хорошей транспортной доступностью. В то же время территория не очень развита с точки зрения торговой и иной инфраструктуры, однако целевая

аудитория таких домов — люди с доходом выше среднего, которые могут выехать в нужный магазин на автомобиле. По словам директора АН «Твой дом», на Иве и в Архиерейке уже есть таунхаусы — это объекты на улицах Сакко и Ванцетти, Артема и Грибоедова. «Таунхаус — это компромисс между покупкой квартиры и дома. Площадь объекта 110–120 кв. м считаю оптимальной. Такой вариант в черте города станет хорошим конкурентом четырехкомнатной квартире для семьи, которой стало тесно в трехкомнатной»,— полагает Дмитрий Клементьев.

Евгения Ахмедова