Очень прокольно

В столице Прикамья появился производитель микроигл для косметологических процедур в домашних условиях. Проект был запущен бизнесменами Валерием Беляевым и Алексеем Пыхтеевым. Цель компании ООО «Микроиглы Рус» — расширение производственных объемов и налаживание экспорта. Размер инвестиций в проект не раскрывается. Эксперт отмечает, что рынок косметологии демонстрирует рост, однако спрос на продукт будет зависеть от ряда факторов, в том числе от формата дистрибуции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blom Фото: Blom

В Перми запущено производство биорастворимых микроигольных патчей для косметологических процедур в домашних условиях. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил соучредитель управляющий компании ООО «Микроиглы Рус» Валерий Беляев. Продукт выпускается под брендом Blom, который существует с 2019 года. До 2022 года производитель успел реализовать более 300 тыс. комплектов патчей, однако позже их выпуск был приостановлен из-за «логистических сбоев, падения рубля и изменений в структуре дистрибуции». Сейчас компания запустила первую производственную партию с ежемесячным объемом 6 тыс. комплексов. Руководитель организации отметил, что решение о выпуске косметических патчей связано с активным развитием медицинского рынка. Согласно данным агентства «Градус», объем сегмента уходовой косметики для лица в России составляет около 150–160 млрд руб. в год.

По словам господина Беляева, сейчас целью компании является расширение производственных объемов и налаживание экспорта — уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами. Размер инвестиций в проект не раскрывается. «Мы возвращаемся на рынок с полностью переработанной бизнес-моделью — с собственным производством в Перми, стабильными поставками сырья, усиленным фокусом на клинические данные»,— пояснил он.

Как свидетельствует информация в «СПАРК-Интерфакс», ООО «Микроиглы Рус» зарегистрировано в марте 2025 года. Основной вид деятельности общества — производство парфюмерных и косметических средств. Также оно занимается производством синтетических волокон, лекарственных препаратов для медицинского применения, фармацевтических субстанций и прочих химических продуктов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 51% долей компании принадлежат пермскому предпринимателю Алексею Пыхтееву, остальные 49% — управляющему Валерию Беляеву. Господин Пыхтеев является владельцем ООО «Бизнес Контакт», которое считается дружественным экс-депутату заксобрания края Никите Белых. Согласно Rusprofile, Валерий Беляев является учредителем еще трех действующих компаний, включая пермские ООО «Малое инновационное предприятие „Микроигольные технологии“», «Индастриал Косметик Лаб», а также московское ООО «Блом Рус».

На официальном сайте указано, что микроигольные патчи Blom реализуются на торговых онлайн-площадках, стоимость упаковки продукта варьируется от 6,3 тыс. до 12,6 тыс. руб. Согласно открытым данным, в России представлено еще несколько брендов микроигольных патчей, включая Elvish, EpiTech, Skin Care MST и другие.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, рынок косметологических услуг и продуктов этого сегмента демонстрирует устойчивый рост. При этом спрос на них наблюдается не только в центральной части страны, но и в регионах. Он отметил, что в Перми функционирует более 90 клиник, предоставляющих косметологические услуги широкого профиля, что свидетельствует о сформированном спросе и платежеспособной аудитории. Гос­подин Тедеев обратил внимание, что продукт предназначен для использования в домашних условиях, поэтому производителю необходимо прилагать список возможных противопоказаний и инструкцию по применению. По его мнению, в будущем производитель может столкнуться с ростом стоимости производства из-за отсутствия должного количества импортозамещенного сырья, а также с проблемами в эффективности выбранных каналов сбыта.

Анастасия Леонтьева