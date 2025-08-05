Бизнес вовлекают в борьбу с экстремизмом

Вслед за расширением сферы применения «антиотмывочного» закона Белый дом требует от бизнеса, осуществляющего операции с денежными средствами, обновления правил внутреннего контроля — в целях их распространения на противодействие финансированию экстремистской деятельности. Так, в течение месяца компании и ИП должны будут актуализировать свои правила — в противном случае им может грозить административная ответственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство приняло постановление, обновляющее требования к правилам внутреннего контроля для компаний и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Речь идет, в частности, об операторах связи и по приему платежей, организаторах азартных игр, компаниях и ИП, оказывающих посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости или осуществляющих куплю-продажу драгметаллов и ювелирных изделий.

В соответствии с «антиотмывочным» законом, такие организации и ИП должны утверждать правила внутреннего контроля, то есть порядка выявления подозрительных операций, в том числе с последующим представлением информации о них в Росфинмониторинг. Такие правила предусматривают меры, в частности, по идентификации клиентов, присвоению им категорий риска и отслеживанию необычных операций.

С 1 июня сфера действия закона была расширена — теперь речь идет не только о противодействии отмыванию и финансированию терроризма, но также и экстремистской деятельности. Обновленное постановление требует аналогичного расширения системы внутреннего контроля бизнеса — он также должен быть ориентирован на противодействие финансированию экстремизма.

Бизнесу необходимо обновить собственные правила внутреннего контроля в течение месяца после вступления документа в силу (9 августа).

Как отмечает директор департамента налогов и права компании ДРТ Анастасия Матвеева, постановление «можно рассматривать как один из дополнительных инструментов контроля в рамках усиления борьбы государства с экстремизмом — на организации и ИП накладываются обязанности в этой части». На бизнес, добавляет она, ляжет дополнительная нагрузка в части более пристального внимания к операциям, которые могут нести в себе признаки экстремизма,— необходимо ввести процедуры, обучить персонал и своевременно реагировать на подобные угрозы.

Как напоминает директор группы по управлению рисками Kept Вероника Иванова, бизнес должен обновить правила внутреннего контроля в течение месяца после вступления постановления в силу — в случае несвоевременной актуализации правил грозит административная ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ. Отметим, за простое неисполнение обязанности в части организации внутреннего контроля, которое привело к непредставлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях, предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа (для должностных лиц — 10–30 тыс. руб., для юрлиц — 50–100 тыс. руб.).

Евгения Крючкова