ЦБ: число выявленных «нелегалов» на финансовом рынке за полгода выросло на 20%

Банк России в первом полугодии 2025 года выявил 4,183 тыс. субъекта финансового рынка с признаками нелегальной деятельности. Из них 2,3 тыс. проектов имеют признаки финансовых пирамид.

Из сообщения регулятора следует, что по сравнению с тем же периодом прошлого года число «нелегалов» на финансовом рынке увеличилось на 20%. Количество черных кредиторов сократилось более чем в два раза, до примерно 460. Кроме того, выявлено почти 1,4 тыс. псевдоброкеров.

Как добавил ЦБ, более 99% «нелегалов» действовали в форме краткосрочных псевдонвестиционных интернет-проектов. Более 1 тыс. проектов предлагали гарантированный доход от вложений в криптовалюты, остальные — быстрый заработок от якобы инвестиций в драгметаллы, сырье и «инновационные бизнесы».

Для привлечения людей мошенники использовали более 170 Telegram-каналов и свыше 110 страниц в социальных сетях, а также «холодные» звонки и нативную рекламу.