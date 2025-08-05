Михаил Евраев начал «бескомпромиссную борьбу» с вандалами

В Ярославской области сумма штрафов за нанесение надписей на здания, ненадлежащее содержание объектов и элементов благоустройства и непринятие мер по устранению этих нарушений составила 54 млн руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Более 54 млн руб. заплатят вандалы за испорченные фасады, изрисованные инженерные и транспортные объекты. Ведем с нарушителями бескомпромиссную борьбу. Принимаем самые жесткие меры, используем новые технологии, в частности, камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Виновные будут найдены и наказаны в соответствии с законом»,— написал господин Евраев.

Размер штрафа — до 360 тыс. руб., за акты вандализма существует и уголовная ответственность. Так, за первые шесть месяцев 2025 года полиция привлекла 14 человек по статье о вандализме. Всего возбуждено 64 уголовных дела.

Алла Чижова