В Пермском муниципальном округе завершается строительство и обновление социальных объектов

В Пермском муниципальном округе идет строительство и капитальный ремонт нескольких социальных объектов. Ход работы проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В деревне Косотуриха благоустроена спортивная площадка, на которой разместились волейбольные и баскетбольные стойки, ворота для гандбола и мини-футбола. Строительство осуществлялось в рамках муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий» с привлечением средств федерального и краевого бюджетов.

В финальной стадии также находится строительство детского сада на 160 мест в селе Башкултаево. Объем финансирования из краевого и местного бюджетов составил 346,2 млн руб. Здесь уже выполнены основные строительные работы: возведены несущие конструкции здания, установлены перегородки, смонтирована кровля, выполнена отделка фасада, установлены оконные и дверные конструкции, а также проведен монтаж наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения. Завершены также отделочные работы и поставка мебели и оборудования.

Сейчас в учреждении продолжаются работы по восстановлению отделки после монтажа мебели и оборудования, а также поставка и сборка мебели с подключением инженерных сетей и систем противопожарной защиты. Ведутся работы по озеленению территории, устройству вентилируемого фасада, обустройству входов и обеспечению требований доступности для маломобильных групп населения, включая монтаж подъемника.

Готовность объекта составляет 99%. Работы планируется завершить 31 августа 2025 года.

«В прошлом году в округе были открыты четыре школы, в этом году поменяли направление на дошкольные учреждения. На завершающем этапе находится строительство детского сада в Башкултаево. Отмечу, что у него будет свой профиль, ребята будут изучать быт народов Прикамья. Кроме того, по инициативе жителей в деревне Большая Мось продолжается строительство детского сада. В настоящее время производится монтаж перекрытий первого этажа, устройство пожарной насосной станции, канализации, началась кирпичная кладка стен второго этажа. В подвале монтируют систему отопления»,— рассказал Дмитрий Махонин.

Глава региона проверил также ход капремонта в доме спорта в поселке Юго-Камском. Он включает утепление цоколя, отделку фасада, замену окон, устройство полов и перегородок, ремонт кровли, установку системы вентиляции, обновление раздевалок и душевых. Это первая модернизация объекта за все время его существования.

Капитальный ремонт проводится в рамках программы, реализуемой краевым министерством спорта. Работы финансируются из краевого и местного бюджетов. Готовность объекта составляет 65%. Все работы должны быть завершены в сентябре этого года.