Финляндия с начала года депортировала 90 россиян

Полиция Финляндии за первые шесть месяцев 2025 года выдворила из страны 1,37 тыс. иностранцев. В их числе депортированы 90 граждан России, из которых 16 покинули страну под конвоем.

Данные полиции приводит издание Iltalehti. Общее число иностранцев, депортированных из Финляндии, выросло на 31,7% по сравнению с первым полугодием 2024 года. Инспектор полиции Янне Лепсу уточнил, что причиной выдворения становятся совершенные преступления и отсутствие вида на жительство.

Наибольшие группы депортированных за шесть месяцев составили граждане Эстонии (204 человека), Румынии (130) и России (90). При этом 298 человек были выдворены в Эстонию, 91 — в Румынию, 89 — в Турцию. В Россию в качестве страны назначения депортированных отправили 62 иностранцев.