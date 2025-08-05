В НХЛ заявили, что сборная России до сих пор претендует на участие в Кубке мира. Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли уверяет, что этот вариант будет подробно изучен. Особенно учитывая большое количество талантливых хоккеистов. Решатся ли представители Национальной хоккейной лиги допустить российскую команду на большой международный турнир? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Krupa / AP Фото: Charles Krupa / AP

Кубок мира — соревнование особенное. Раньше этот турнир назывался Кубок Канады, проводился нерегулярно, и главным блюдом там было противостояние российского и североамериканского хоккея. Времена, конечно, изменились, но отказываться от возможности сыграть с Россией в хоккей за океаном не хотят. И дело тут не в любви или уважении, просто интерес к Кубку мира с участием сборной нашей страны точно будет выше, значит, и заработать на этом можно больше, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин: «В нынешней ситуации Россия — самая кассовая команда. Все будет умножено на политику, геополитику, что угодно. Североамериканцы великолепно разыгрывают все эти карты. Сейчас в НХЛ, посчитав все, поняли, что, лишившись очень мощной интриги противостояния двух систем — западной и российской — они теряют прибыльность.

Кубок может состояться только в полноценном формате, со сборной России. В урезанном виде Северной Америке он не нужен».

К тому же нужно понимать, что Кубок мира НХЛ проводит без участия Международной федерации хоккея. То есть мнение людей, которые не допустили нашу сборную до чемпионата мира и Олимпиады 2026, никого интересовать не будет. Да и Дональд Трамп, несмотря на серьезную неудовлетворенность политическими решениями России, о каких-то санкциях в адрес наших хоккеистов даже не заикается. Поэтому осторожные высказывания вице-комиссионера НХЛ Билла Дейли, скорее всего, — попытка прощупать почву, понять, как на заявление среагирует общественность.

Ведут себя заокеанские партнеры очень осторожно. Плотных контактов на уровне чиновников пока нет, рассказывает глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк: «У меня есть контакты и с Канадой, и с представителями Международной федерации хоккея, мы обмениваемся информацией. Пока все только на уровне поздравлений, поддержания контакта».

Но для того чтобы принять окончательное решение, у руководства НХЛ есть время. Кубок мира должен пройти в феврале 2028 года, и кто будет в этом турнире участвовать, мы, скорее всего, узнаем лишь в 2027-м. К этому моменту ситуация уже может быть иной, считает хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд: «Если завтра на Украине все события закончатся, то послезавтра Россия будет играть».

Впрочем, во многих видах российских спортсменов уже допускают до международных соревнований. На чемпионате мира по водным видам спорта, например, наши атлеты завоевали 18 медалей и заняли четвертое место в общем зачете. Так что шансы хоккейной сборной сыграть на коммерческом турнире за океаном очень высоки. В крайнем случае там даже из российских легионеров НХЛ можно собрать звездную команду.

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Владимир Осипов