В ЛНР задержали участника запрещенного батальона «Донбасс»

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали бойца одного из батальонов ВСУ. По данным управления СКР по республике, он был членом штурмового батальона «Донбасс» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Возбуждено уголовное дело об участии в террористическом сообществе.

Как сообщило ведомство, фигурант перед вступлением в батальон прошел специализированную подготовку на Украине. С 2015 года он участвовал в боевых действиях против бойцов ЛНР и Донецкой народной республики.

Во время допроса фигурант дал признательные показания, признал вину и раскаялся. Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.

Никита Черненко