Минспорта планирует сократить число легионеров на поле в РПЛ

Министерство спорта планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Изменения будут вводиться постепенно. Об этом в интервью «Ъ» сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

Господин Дегтярев назвал оптимальной формулу, при которой на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке клуба — до десяти. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров, но на поле одновременно могут быть восемь из них.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что ужесточение лимита необходимо для предоставления большего игрового времени молодым российским футболистам.

Подробнее — в интервью министра спорта РФ Михаила Дегтярева.