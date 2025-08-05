Замглавы минтарифов Челябинской области назначен бывший министр энергетики Крыма

Заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области назначен Евгений Рукавишников, в 2019-2021 годах занимавшего пост министра топлива и энергетики Крыма. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале правовой информации.

Новый заместитель назначен на должность с испытательным сроком продолжительностью один месяц.

Евгений Рукавшников родился в Троицке Челябинской области в 1964 году. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Электрические станции». Работал на Троицкой ГРЭС, Усть-Илимской ТЭЦ «Иркутскэнерго», Челябинской ТЭЦ-3. В 199-2004 годах трудился в ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Челябинской области», затем до 2015 года работал в региональном правлении Ростехнадзора. В 2015-2019 годах был первым заместителем руководителя филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» —Магистральные электрические сети Урала (МЭС Урала). С декабря 2019-го по июль 2021 года Евгений Рукавишников работал министром топлива и энергетики Республики Крым.