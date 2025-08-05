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Коммерсантъ FM
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За время СВО на фронт отправились более 60 тысяч бойцов из Чечни

За все время проведения специальной военной операции (СВО) Чечня направила на фронт 61 221 бойца, в том числе 22 321 добровольца. Об этом сообщил премьер-министр республики, руководитель оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов на расширенном заседании регионального правительства.

Господин Даудов также рассказал, что в настоящее время боевые задачи на фронте выполняют более 13 тыс. военнослужащих из Чечни, входящих в состав подразделений Минобороны, Росгвардии, спецназа «Ахмат» и сводного отряда МВД по Чечне.

Кроме того, по словам премьер-министра, региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова закупил и направил в зону СВО 2639 единиц специального автотранспорта, в том числе 290 бронемашин, а также 12 794 квадрокоптера и 32 873 предмета связи. Всего расходы фонда на помощь фронту составили 41,71 млрд руб.

Божена Иванова

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