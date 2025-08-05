Инвесторам предложат оздоровиться

«Росатом» начинает подготовку к IPO десяти подконтрольных ему компаний, в том числе одного из крупнейших игроков на рынке частной медицины — ГК «Медскан». Это может состояться не раньше 2026 года. Группа готовилась к первому публичному размещению акций на Мосбирже еще в 2024 году, однако отложила его из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Основатель «Медскана» Евгений Туголуков, который по-прежнему остается совладельцем компании, считает, что ей стоит выходить на биржу, равняясь на IT-холдинги, акции которых инвесторы оценили высоко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ГК «Медскан» продолжает готовиться к IPO, анонсированному в СМИ еще в середине 2024 года. Об этом сообщил Илья Ребров, заместитель гендиректора госкомпании «Росатом», владеющей половиной группы. Как рассказал господин Ребров отраслевому изданию «Страна Росатом», «Медскан» и еще девять компаний отобраны госкорпорацией для подготовки к IPO «в 2026 году и далее». Названия других активов, которые «Росатом» готовит к публичному размещению акций, Илья Ребров не назвал, но уточнил, что они занимаются композитными материалами, информационными технологиями и золотодобычей.

В ГК «Медскан» заявили “Ъ”, что рассматривают возможность проведения IPO, так как это «логичный этап развития платформенной бизнес-модели, которая объединяет офлайн-клиники, лабораторный бизнес и IT-инфраструктуру».

Директор группы по связям с инвесторами и стратегии Станислав Благин напомнил, что «Медскан» уже разместил на рынке цифровые финансовые активы и облигации. Формат выпуска при IPO может быть в виде допэмиссии акций на уровне 10–15%, говорил в интервью РБК в июле основатель «Медскана» Евгений Туголуков.

По 50% АО «Медскан» принадлежат Евгению Туголукову и структуре «Росатома» — АО «Росатом Технологии здоровья». Работает в 31 регионе России. В группу входят 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 452 лабораторных офиса, включая лаборатории под брендом KDL. Общая выручка группы по итогам 2024 года выросла на 25% год к году и составила 28 млрд руб. Чистый убыток сократился год к году на 7% и составил 1,2 млрд руб.

Господин Ребров отметил, что выход компаний на биржу, согласно прогнозам аналитиков, нецелесообразен до конца 2025 года из-за довольно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Однако в госкорпорации ожидают, что к этому сроку эта политика смягчится, что «создаст благоприятный фон для первичных размещений».

В июле 2024 года «Ведомости» писали, что «Медскан» был в высокой степени готовности к IPO и сделка могла состояться до конца прошлого года. Тогда ключевая ставка ЦБ была на уровне 16% годовых.

Однако уже на следующем заседании совета директоров регулятора она была повышена до 18% годовых, а осенью — еще на 3 процентных пункта, до 21%. Снижать ставку ЦБ начал только летом 2025 года: в июне до 20% годовых, в июле — до 18%.

Такая ситуация не способствует притоку капитала на рынок акций, поэтому пока бизнес, в том числе «Медскан», не спешит выходить на биржу, предполагает гендиректор инвестиционной компании Atomic Capital Александр Зайцев. По его словам, в этом размещении наиболее интересны те мультипликаторы, по которым будет проводиться оценка.

Евгений Туголуков, говоря об оценке бизнеса, отмечал, что релевантный мультипликатор для «Медскана» — это аналоги цифровых компаний, таких как «Группа Астра» и «Диасофт».

«Вероятно, желание идентифицировать бизнес как IT связано с теми преференциями, которые имеют эмитенты этого сегмента при первичном размещении акций. Дело в том, что у быстрорастущих компаний IT-сегмента показатель EV/EBITDA (отношение стоимости компании к прибыли до вычета расходов.— “Ъ”), как правило, выше, чем у медицинских»,— отмечает господин Зайцев.

Для сравнения: у «Диасофта» за 2024 год этот показатель составил х15,0, а у MD Medical Group (управляет сетью клиник «Мать и дитя») х5,76. То есть если «Медскан» будет оценен по мультипликаторам IT-компаний, то он разместится дороже, чем если при оценке его будут сравнивать с аналогичными эмитентами медицинского сектора. Однако не факт, что инвесторы дадут высокую оценку бизнеса компании, резюмирует эксперт.

Виктория Колганова