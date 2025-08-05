Пенсионерку из Юсьвы осудили за финансирование украинских нежелательных организаций

Кудымкарский городской суд вынес обвинительный приговор 70-летней жительнице Юсьвинского муниципального округа. Как сообщает пресс-служба суда, она была признана виновной по ч. 2 ст. 284 УК РФ (предоставление и сбор средств нежелательной организации).

В ходе рассмотрения дела было установлено, что женщина с декабря 2022-го по январь 2024 года собирала и отправляла средства для деятельности иностранных неправительственных организаций «Всеукраинский духовный центр “Возрождение”» (признан в РФ нежелательной организацией) и Благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна (признан в РФ нежелательной организацией). В общей сложности речь идет о сумме более 205 тыс. руб.

В сообщении говорится, что подсудимая вину признала частично, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, а также перечислила деньги на нужды участников СВО. Ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов.