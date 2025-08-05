От палеонтологии до чекапов

По итогам первого полугодия в Северной столице с целью туризма побывало 5,6 млн гостей. Примечательно, что, несмотря на все транспортные коллизии, которые испытывает петербургская авиагавань, фиксируется рост спроса на туры в город на Неве со стороны иностранных туристов. О новых точках роста, изменении динамики спроса, а также адаптации отрасли к новым реалиям — в материале Review СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В топе спроса – классические экскурсионные туры со спланированной и выверенной программой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В топе спроса – классические экскурсионные туры со спланированной и выверенной программой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Островок относительной стабильности

По итогам января — июня 2025 года Петербург посетили 5,6 млн туристов (+13% год к году). Как рассказали “Ъ” в городском комитете по развитию туризма, в этом году Северную столицу ожидает увеличение потока на 10–12%, в то время как в 2024 году он достиг 11,6 млн человек. По данным Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, на лето этого года общий прирост бронирований туров в Петербург увеличился на 15–20% к аналогичному периоду прошлого года. В этот показатель входит как бронирование отелей, так и школьные и студенческие группы, MICE-туризм и деловой туризм, а также экскурсии.

Согласно оценке участников рынка, в 2025 году не менее 25% от общей туристической выручки составит вклад в экономику города со стороны иностранных туристов. «Несмотря на текущие ограничения, у нас основной поток составляют туристы из дружественных стран (КНР, Индия и Иран) и стран СНГ. Здесь больше наблюдается групповых приездов,— комментирует старший преподаватель кафедры туризма, сервиса и гостеприимства РГПУ имени Герцена Мария Черненок.— Европа характеризуется на сегодняшний день индивидуальными путешественниками, которые приезжают к нам по культурным мотивам».

Председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Александр Мусихин подтверждает, что особенно хорошо бронируют туры гости из Китая, Индии, ОАЭ, Омана, Ливана, Вьетнама. «Сработало упрощение визового режима. Электронные визы или безвизовый режим — это удобно, особенно для арабских и азиатских стран. Плюс в этом году появилось больше прямых рейсов и стало проще добираться до РФ. Цены тоже играют свою роль: Россия остается довольно доступным направлением, по сравнению с Европой или США, с хорошим сервисом, гастрономическими ресторанами и красивой природой»,— добавил он.

При этом, по его словам, Петербург остается популярным направлением и для внутреннего туризма. «Благодаря хорошей транспортной доступности и несмотря на стагнацию спроса у массовых внутренних направлений, таких как Краснодарский край, Москва или Дальний Восток, вызванную комплексом причин (экологическая ситуация в Анапе, закрытие аэропортов, укрепление рубля, закрытые аэропорты юга России и подорожание услуг), Северная столица показывает стабильный рост»,— указывает он. Вместе с тем эксперт добавляет, что регулярное закрытие аэропортов, не только Пулково, но и во многих других городах страны, оказывает влияние на выбор формата поездок. «Тенденция роста предпочтений наземного транспорта воздушному наметилась ранее, сейчас она только усугубилась. В путешествиях в Санкт-Петербург туристы чаще выбирают личный транспорт и железную дорогу»,— делится мнением господин Мусихин.

Впрочем, по итогам первого полугодия 2025 года пассажиропоток аэропорта Пулково составил 9,7 млн человек, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на внутренних направлениях пассажиропоток составил 7,6 млн человек, что на 2% ниже показателей прошлого года. Как рассказали “Ъ” в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», значительный прирост фиксируется на международных направлениях: за шесть месяцев перевезено 2,1 млн пассажиров, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерами по пассажиропотоку стали: Турция — 617 тыс. пассажиров (+19% к 2024 году), Узбекистан — 293 тыс. пассажиров (+9% к 2024 году) и Объединенные Арабские Эмираты — 182 тыс. пассажиров (+3% к 2024 году). Увеличение пассажиропотока продемонстрировали Китай (170 тыс. пассажиров и рост более 80% к 2024 году) и Египет (150 тыс. пассажиров и прирост 37% к 2024 году). В целом «Воздушные Ворота Северной Столицы» рассчитывают по итогам 2025 года сохранить прошлогодние показатели по количеству путешественников. При этом недополученную прибыль от долговременного периода закрытия аэропорта во время плана «Ковер» в Пулково оценили в 100–150 млн рублей.

«На показатели пассажиропотока в основном влияют отмены рейсов, которые вынуждены объявлять авиакомпании в период ограничений воздушного пространства. Однако сложилась практика, при которой на высокочастотных направлениях, таких как Москва, для восстановления расписания несколько рейсов объединяются в один и выполняются на широкофюзеляжных бортах большей вместимости. Иностранные авиакомпании для выполнения обязательств перед пассажирами ставят дополнительные рейсы. Можем констатировать, что авиаотрасль адаптировалась к текущей ситуации и пассажиропоток остается в прогнозных значениях,— отмечает Асият Халваши, директор по авиационной коммерции ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Курортный чекап, патриотизм и палеонтология

В топе спроса по-прежнему классические экскурсионные туры со спланированной и выверенной экскурсионной программой, а также маршруты с включением объектов новой туристской географии Петербурга, отмечают собеседники “Ъ”. В последнее время участники рынка отмечают запросы на туры с патриотической тематикой. Так, например, компания «Интурист» возродила советский маршрут № 3, доработав его с учетом новых реалий. Власти же города реализуют сейчас совместный проект с Российским военно-историческим обществом «Маршруты победы», который показывает историю Петербурга через малоизвестные места в каждом районе города.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с туристским сообществом и профильными комитетами разрабатывает еще один экологический маршрут, который объединит шесть экотроп на пяти особо охраняемых природных территориях регионального значения. Первый его этап — «Кольцевой маршрут по территории побережья Невской Губы». В числе новинок еще модный маршрут, который пока только создается. По задумке организаторов, он соединит историческое наследие архитектуры Петроградской стороны с современными дизайнерскими студиями, модными галереями, гастрономическими пространствами.

«В этом году в рамках проекта "Новая туристская география" мы запускаем маршрут "Палеонтология на улицах Петербурга", который предлагает жителям и гостям города погрузиться в удивительный мир древних организмов, оставивших свой след в архитектуре нашего города,— рассказывает председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.— Петербург, с его великолепными зданиями и станциями метро, не только культурная и историческая столица России, но и настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть окаменелости, сохранившиеся в отделке зданий. В качестве основного материала для облицовки использовался ордовикский известняк, образовавшийся около 470 млн лет назад. Этот камень — настоящий "камень времени", в котором запечатлены свидетельства жизни на морском дне задолго до появления динозавров».

Помимо этого, в Петербурге появится новое предложение для медицинских туристов — «Курортный чекап». Как отмечают участники рынка, инициатива продиктована тем, что в современном медицинском туризме наметилась тенденция спроса на короткие оздоровительные программы продолжительностью два-четыре дня, популярность превентивной медицины и чекапов, увеличение числа запросов на «диагностику в отпуске», без отрыва от отдыха. Сейчас в сфере медицинского туризма в Северной столице задействовано около 3 тыс. медицинских организаций, в перспективе оздоровительные опции должны интегрироваться в инфраструктуру отелей, а туроператоры помогут создать «упаковку», которая привлечет внимание гостей и жителей города к предложению.

Как рассказал Сергей Пониделко, медицинский директор «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, сегодня можно выделить несколько групп медицинских туристов, посещающих город. Наиболее многочисленная — это бывшие соотечественники, проживающие в других странах. Как те, кто уехал уже достаточно давно, так и релоканты последних нескольких лет. Далее идут туристы из государств СНГ, третью группу составляют туристы из стран дальнего зарубежья, прежде всего — Европы. «Особняком стоит направление внутреннего медицинского туризма. Оно развивается наиболее активно. Здесь основные козыри петербургских клиник — это уровень оснащения и квалификация врачей, а также выбор услуг. Все-таки в регионах пока можно выполнить далеко не все вмешательства»,— сказал он.

Ксения Ахметжанова