В Ижевске подписали соглашение о дальнейшем развитии программы трансплантации, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии по итогам рабочего визита делегации национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова 5 августа. НМИЦ продолжит оказывать поддержку в развитии трансплантационной программы в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин отметил, что в республике пересадили три почки и планируется провести еще 6 трансплантаций. «Сейчас выделены средства на дополнительные операции. С учетом того, что это первый год развития нашей программы, я считаю, что это большая победа»,— сказал господин Багин.

В ходе рабочей встречи специалисты НМИЦ трансплантологии посетили Первую республиканскую клиническую больницу. Врачи провели обход пациентов и консилиумы по сложным случаям.

«Удмуртская Республика пока находится на первом этапе развития своей трансплантационной программы. Сейчас в России 38 регионов вовлечены в различные трансплантационные программы. В основном это, конечно, трансплантация почки. Следующий шаг — более сложные направления, как трансплантация печени, сердца»,— отметил академик Сергей Готье.