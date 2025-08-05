Центр Нижнего Новгорода начали перекрывать из-за Дня города с 5 августа

С 5 августа в Нижнем Новгороде начались перекрытия движения в связи с подготовкой к празднованию Дня города. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Сегодня с 15:00 до конца суток 11 августа и с начала суток 21 августа по 24 августа включительно будет перекрыт проезд на площади Минина и Пожарского — от улицы Минина до Верхневолжской набережной.

С начала суток 12 августа по 16 августа включительно и с 8:00 17 августа до конца суток 18 августа закроют проезд по площади Минина от улицы Варварской до Георгиевского съезда и по Георгиевскому съезду.

С 00:01 16 августа до 7:59 17 августа перекроют движение по всей площади Минина, Георгиевскому съезду, улице Минина (от улицы Пискунова до площади Минина), улице Ульянова (от Пискунова до площади Минина), улице Варварской (от Пискунова до площади Минина), улице Алексеевской (от Пискунова до площади Минина) и Зеленскому съезду (от дома №9 в Почаинском овраге до площади Минина).

Галина Шамберина