Особые торговые марки

Потенциальный резидент особой экономической зоны «Южноуральская» — завод осей и осевых агрегатов «АВГ Эксл» направил три иска о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков. Ответчиками стали компании из Северной Осетии и Санкт-Петербурга, а также индивидуальный предприниматель из Ставропольского края. Суд по интеллектуальным правам принял к производству один иск, остальные пока оставлены без движения. Товарные знаки, ставшие предметом спора, содержат обозначения AVG и AWG. Истец просит прекратить правовую охрану брендов в отношении ряда товаров и услуг вследствие их неиспользования. По мнению экспертов, подобные споры чаще всего разрешаются во внесудебном порядке, а иски являются поводом для обсуждений условий, по которым правообладатель добровольно откажется от прав на товарный знак.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока суд принял к производству один из трех исков челябинского завода

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Пока суд принял к производству один из трех исков челябинского завода

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск челябинского производителя осей и осевых агрегатов ООО «АВГ Эксл» к ООО «АВГ» (Северная Осетия) с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака из-за его неиспользования. Предварительное заседание назначено на 1 сентября. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 30 июля. Согласно материалам дела, предметом спора является товарный знак, зарегистрированный под номером №552308. Он представляет собой бело-зеленую иконку с наименованием AVG и надписью «grainsystems» под ним. Истец требует прекратить правовую охрану товарного знака в отношении части товаров 7-го и части услуг 35-го и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Речь идет о сельскохозяйственных орудиях, за исключением орудий с ручным приводом, а также услугах маркетинга и продвижении товаров, транспортных и услугах хранения товаров, в том числе на складах.

По данным реестра Роспатента, спорный товарный знак был зарегистрирован 14 сентября 2015 года. Исключительное право на него действует до 28 января 2034 года.

ООО «АВГ» зарегистрировано в 2000 году во Владикавказе Северной Осетии. На сайте компании указано, что она расположена в Батайске Ростовской области. Организация занимается проектированием и строительством элеваторов, производством транспортного оборудования и поставкой зерносушилок. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем и руководителем компании является Солтан Хубиати. В 2024 году ООО «АВГ» заработало выручку от продаж на сумму более 28,6 млн руб., чистую прибыль — 2,8 млн руб.

Компания «АВГ Эксл» 30 июля подала еще два иска к индивидуальному предпринимателю Андрею Воронко (Ставропольский край) и ООО «Спецэлектрод-сварочный сервис» (Санкт-Петербург). Согласно документам суда, заявитель также требует вследствие неиспользования прекратить досрочно правовую охрану товарных знаков №424093 и №702126 соответственно. В их изображениях присутствуют наименования AVG и AWG.

ООО «АВГ Эксл» зарегистрировано в Челябинске в 2005 году. Компания занимается производством осей и осевых агрегатов на площадке Челябинского кузнечно-прессового завода. По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем организации является Георгий Турбанов, а бенефициаром — Игорь Архипов. В базе также есть информация о том, что в 2010–2014 годах 80% доли «АВГ Эксл» принадлежало Марине Гартунг, 20% — Андрею Гартунгу, генеральному директору «Челябинского кузнечно-прессового завода». В 2024 году компания получила выручку от продаж на сумму более 596,3 млн руб., чистую прибыль — 24,1 млн руб. «АВГ Эксл» является одним из пяти потенциальных резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Южноуральская», которую сейчас создают в Красноармейском районе Челябинской области. На территории ОЭЗ предприятие намерено запустить еще одно производство осей и осевых агрегатов.

В иске к предпринимателю «АВГ Эксл» требует прекратить охрану знака в отношении автопокрышек, автомобильных двигателей и осей, коробок передач, редукторов, сцеплений, тормозов, шасси и еще около 14 товаров 12-го класса МКТУ. Также требования касаются услуг 35-го класса по продвижения продукции, радиорекламы и других. По данным Роспатента, исключительное право на этот товарный знак действует до 27 января 2029 года.

Прекратить охрану обозначения AWG, принадлежащего компании «Спецэлектрод–сварочный сервис», истец просит в отношении 67 товаров 6-го класса МКТУ. Среди них алюминий, строительная арматура, металлические балки, различные болты, заглушки, зажимы, пружины и многое другое. На официальном сайте «Спецэлектрод–сварочный сервис» указано, что под маркой AWG компания выпускает электроды, порошковые и сплошные проволоки, наплавочный шнур.

ООО «Спецэлектрод-сварочный сервис» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2018 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Организация входит в группу компаний «Спецэлектрод сервис». На сайте обозначено, что она является официальным российским дистрибьютором немецкого производителя Kjellberg Finsterwalde, выпускающего электроды. Группа компаний сотрудничает с еще одной организацией из Германии — Corodur Fulldraht GmbH, а также с канадским производителем Gullco.

В настоящий момент заявления к Андрею Воронко и компании из Санкт-Петербурга суд оставил без движения до 22 августа и 2 сентября соответственно. Истцу необходимо представить недостающие документы.

Получить комментарии по поводу судебных споров у истца и ответчиков не удалось: на момент подготовки материала компании не ответили на запросы “Ъ-Южный Урал”.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что удовлетворение исков о досрочном прекращении охраны товарного знака — большая редкость. «Причин у этого две. Первая заключается в том, что для досрочного прекращения охраны товарный знак должен не использоваться в течение трех лет непрерывно. Бремя доказывания при этом возлагает на истца. Только сам правообладатель обладает всей информацией о том, использовал ли он товарный знак. Вторая причина вытекает из первой. Правообладатель все равно оказывается в неудобной ситуации, потому что шансы удовлетворения требований все-таки есть. Такие иски являются своего рода приглашением к обсуждению условий отказа владельца товарного знака от своих прав на него. Речь обычно идет о размере компенсации. То есть пока суд рассматривает дело, стороны ведут торг, договариваются об условиях, после чего иск отзывается, дело прекращается. И происходит это практически во всех случаях»,— рассказала Анна Барабаш.

Ольга Воробьева