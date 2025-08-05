РБК: Михаил Парнев стал кандидатом на пост главы ГТЛК

Михаил Парнев стал кандидатом на должность руководителя Государственная транспортной лизинговой компании, сообщил РБК со ссылкой на источники. Сейчас господин Парнев занимает пост заместителя генерального директора компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @unisky.aero Фото: @unisky.aero

В ГТЛК и Минтрансе отказали РБК в комментариях. Источники «Ведомостей» ранее называли другого кандидата — зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова, который также в прошлом занимал должность заместителя гендиректора ГТЛК.

По данным РБК, Михаил Парнев 2010-е годы работал начальником управления Росавиации, с 2020 по 2022 — был гендиректором авиакомпании «Сириус — Аэро», занимавшейся чартерными перевозками.

Ранее, как писал «Ъ», врио губернатора Новгородской области Александр Дронов включил действующего гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха в свою «сенаторскую тройку». В случае победы господина Дронова на будущих выборах, топ-менеджера делегируют в Совет федерации.

ГТЛК осуществляет для российских предприятий лизинг и аренду транспорта, включая воздушный, водный, железнодорожный и автомобильный. Компания принимает участие в реализации четырех нацпроектов.