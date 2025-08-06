Не секрет «Фирмы СУ-10»

Арбитражный суд Башкирии отказал ООО «Фирма СУ-10» в удовлетворении иска к межрайонной инспекции ФНС №33 и Управлению ФНС по республике. В конце 2023 года ведомство выставило компании счет на доначисление НДС на 297 млн руб. и штраф в размере 76 млн руб. По мнению налоговиков, компания в 2020-2021 году незаконно предъявила налоговый вычет на основании документов с «техническими» контрагентами, которые не вели реальную хозяйственную деятельность. Суд с выводами ФНС согласился. В «Фирме СУ-10» намерены подать апелляционную жалобу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ООО «Фирма СУ-10» не удалось признать недействительными решения межрайонной инспекции ФНС №33 по Башкирии и республиканского УФНС о доначислении налогов. Соответствующий иск компании отклонил арбитражный суд Башкирии.

Как следует из материалов дела, осенью 2023 года межрайонная инспекция провела выездную налоговую проверку «Фирмы СУ-10» за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года. В январе следующего года было вынесено решение о доначислении налога на добавленную стоимость в размере 297,2 млн руб. и выплате 76,2 млн руб. штрафа. По мнению инспекции, «Фирма СУ-10» незаконно предъявила к вычету НДС по счетам-фактурам с 22 компаниями, «которые фактически обязательства по поставке товарно-материальных ценностей не исполняли».

Спорные компании, указано в решении суда, согласно документам, привлекались «Фирмой СУ-10» к выполнению работ на различных строительных объектах. При этом, по мнению налоговой службы, документооборот между ними и истцом был формальным, так как спорные субподрядчики имеют «признаки «технических» организации, у которых отсутствуют имущество, транспортные средства, трудовые ресурсы»

Кроме того, налоговой службой был «установлен вывод денежных средств» на работников «Фирмы СУ-10», «которые в последующем обналичивались». По данным ведомства, часть мастеров и прорабов компании оформлялись в качестве индивидуальных предпринимателей, а «затем они привлекали к выполнению строительно-монтажных работ других работников ООО «Фирма СУ-10».

Также фискальное ведомство обнаружило, что у некоторых контрагентов застройщика совпадают IP-адреса.

ООО «Фирма СУ-10» зарегистрировано в 2005 году в Уфе, совладельцами являются Лилия Мансурова (57%), Тагир Мансуров (36,5%), Рустэм Губайдуллин (6,5%). Бенефициаром компании называют предпринимателя Валерия Мансурова. Группа компаний «СУ-10» возводила в Уфе Конгресс-холл «Торатау», «Уфа-Арену», хирургический корпус РКБ, комплексы Республиканской художественной гимназии-интерната имени Давлеткильдеева, Республиканской гимназии имени Рами Гарипова и другие объекты. Также она специализируется на жилищном строительстве. В 2024 году при выручке 11,6 млн руб. убыток ООО составил 394,7 млн руб.

Компания попыталась оспорить решение инспекции в региональном УФНС, но в марте 2024 года ведомство отказало в удовлетворении жалобы.

В исковом заявлении «Фирма СУ-10» настаивала на реальности взаимоотношений с контрагентами: из книг покупок и продаж «возможно установить, как предмет, так и стоимость, и все иные параметры сделок», компании продолжают вести свою деятельность. Кроме того, отмечал истец, «налоговым органом не учтено количество сотрудников и объемы работ, которые невозможно было выполнить лишь силами налогоплательщика».

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд Башкирии отметил, что поставка товарно-материальных ценностей «не подтверждена товарно-транспортными документами». Суд согласился с выводами налоговой службы о том, что «документооборот между налогоплательщиком и спорными контрагентами носил исключительно формальный характер, не сопровождающийся реальными хозяйственными операциями».

В СУ-10 сообщили, что намерены подать апелляционную жалобу на решение суда.

Ранее ООО «ГК “СУ-10”», проиграло аналогичный спор с налоговой службой (см. Ъ от 19 июня). В 2023 году компании насчитали около 165 млн руб. задолженности по НДС и налогу на прибыль.

«В целом суд пришел к верным выводам, так в своем решении он отталкивался от весьма обширной доказательственной базы и правовых позиций высших судебных инстанций. Наиболее важно, что налоговым органом и судом было доказано, что спорные контрагенты обладали признаками «номинальных» организаций,— полагает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. — Обжалование решения выглядит малоперспективным, так как при такой совокупности доказательств формируется крайне убедительная картина применения схемы уклонения от налогообложения».

Булат Баширов