В зоне СВО находятся около тысячи священников

В зоне боевых действий сейчас находятся около тысячи священнослужителей, сообщил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Он отметил, что священники в качестве психологов «реабилитируют там наших бойцов».

«Безусловно, священники, кто вернется вместе с бойцами, они будут в том числе заниматься духовной реабилитацией. Стоит просто бойцов, которые приедут в реабилитационный центр или просто приедут в Псково-Печерский монастырь, провести по святыням — это просто переполняет чувства»,— добавил митрополит (цитата по ТАСС).

В феврале митрополит сообщал, что более 42 тыс. военнослужащих были крещены военными священниками непосредственно в зоне боевых действий. Всего на передовой побывали 2 тыс. священников, шесть служителей погибли. За месяц до этого митриполит заявлял о нехватке военных священников на фронте. Тогда он говорил, что в зоне боевых действий находятся около 300 клириков, а нужно 1,5 тыс.

Полина Мотызлевская