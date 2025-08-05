В Татарстане иностранец предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции и хулиганстве в международном аэропорту Казани. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане иностранец предстанет перед судом за нападение на полицейского

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане иностранец предстанет перед судом за нападение на полицейского

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в июне 2025 года в зале повышенной комфортности. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок в аэропорту. Прибывшим на место инспектору группы быстрого реагирования и сотруднику полиции Казанского линейного управления МВД он оказал сопротивление и применил насилие, не опасное для жизни и здоровья. Напавший был задержан на месте происшествия.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов