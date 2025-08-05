Русский драматический театр Удмуртии оснастили световыми и звуковыми системами

Русский драматический театр оснастили новыми световыми и звуковыми системами, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что благодаря обновлению оборудования улучшится качество показа спектаклей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Уверен, что теперь постановки заиграют новыми красками – зрители услышат более чистый звук и почувствуют себя еще ближе к происходящему на сцене. Это еще один повод посетить театр и посмотреть любимые спектакли под другим углом»,— отметил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Также в 2023 и 2024 годах в регионе обновили оборудование в Государственном национальном театре и театре оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского.