В Златоусте лишили свободы водителя, протащившего инспектора ГАИ по асфальту

Златоустовский городской суд признал 28-летнего жителя Башкортостана виновным в применении насилия в отношении сотрудника Госавтоинспекции. Ему назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что ночью 15 июня текущего года водитель в состоянии алкогольного опьянения не отреагировал на требования сотрудника ГАИ выйти из автомобиля и резко начал движение вперед. В этот момент инспектор схватился за среднюю стойку машины и продолжил держаться за нее, пока автомобилист увеличивал скорость, протаскивая его по асфальту. При повороте на перекрестке сотрудник ГАИ упал на землю. Он получил множественные травмы.

Приговор не вступил в законную силу.