Четыре человека погибли при мощном наводнении в Индии

В северном индийском штате Уттаракханд наводнение полностью разрушило деревню Дхарали в округе Уттаркаши. Четыре человека погибли, еще около 50 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на местных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Indian Army Central Command / Reuters Фото: Indian Army Central Command / Reuters

Из-за проливных дождей вышла из берегов река Кхирганга, что привело к мощному селевому потоку. На опубликованном NDTV видео показано, как грязевая «лавина» обрушивается на деревню, смывая дома и разрушая дороги.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах распорядился направить в зону бедствия подразделения национального реагирования и полувоенной полиции. Количество жертв и пострадавших уточняется.