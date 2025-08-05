Четыре человека погибли при мощном наводнении в Индии
В северном индийском штате Уттаракханд наводнение полностью разрушило деревню Дхарали в округе Уттаркаши. Четыре человека погибли, еще около 50 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на местных властей.
Фото: Indian Army Central Command / Reuters
Из-за проливных дождей вышла из берегов река Кхирганга, что привело к мощному селевому потоку. На опубликованном NDTV видео показано, как грязевая «лавина» обрушивается на деревню, смывая дома и разрушая дороги.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах распорядился направить в зону бедствия подразделения национального реагирования и полувоенной полиции. Количество жертв и пострадавших уточняется.